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В ванной следователи обнаружили двух мертвых девочек: подробности трагедии в Березино

29.09.2017 - 20:15

Новости Беларуси. В Березино выясняют обстоятельства смерти двух новорожденных и их матери. 28 сентября вечером в реанимационное отделение районной больницы в тяжелом состоянии была доставлена молодая женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врачи выяснили, что пациентка недавно рожала.

Спасти ее не удалось.

А уже позже следователи обнаружили у нее в квартире двух новорожденных без признаков жизни.

В отделение районной больницы 29-летнюю жительницу Березино медики доставили в принудительном порядке. Женщину в тяжелом состоянии обнаружила родственница. Она и вызвала скорую помощь. В ходе обследования врачи установили, что пациентка совсем недавно рожала.

Через несколько часов в больнице она умерла, а почему отказывалась от госпитализации, станет известно чуть позже. В квартире у роженицы, в ванной, следователи обнаружат двух мертвых новорожденных малышек. Такая цена домашних родов.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь:
В ходе проведенных первоначальных мероприятий установлено, что женщина скрывала свое положение, на учете по беременности и родам не состояла.

Известно, что женщина жила вместе с мужем и 6-летним сыном. И что побудило – уже маму – фактически не оставить шансов своим детям на жизнь? Хотя этот случай домашних родов в нашей стране не первый. Чем мотивируют себя люди, сознательно скрывая беременность, не обращаясь за помощью к врачам, рискуя жизнью детей и собственной – известно только им одним, видимо.

Минздрав – о трагедии (здесь подробнее).

В ванной следователи обнаружили двух мертвых девочек: подробности трагедии в Березино

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