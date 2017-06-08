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В Великобритании пройдут парламентские выборы 8 июня

08.06.2017 - 09:26

Новости Великобритании. В Великобритании наступил день всеобщих парламентских выборов. 8 июня по всему Королевству откроются тысячи избирательных участков, большинство из которых будут охранять полицейские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная интрига – сумеют ли консерваторы во главе с Терезой Мэй укрепить свое положение или хотя бы сохранить большинство, которое позволяет им единолично формировать кабинет министров. Собственно для этого премьер-министр и выступала за досрочные выборы, чтобы в предстоящих переговорах по Brexit с Брюсселем в политическом Лондоне было единство. Однако после недавних атак внимание избирателей переключилось с выхода страны из ЕС на борьбу с терроризмом, что позволило лейбористам укрепить свои позиции.

Данные последних опросов говорят о том, что представители от консерваторов могут занять 302 депутатских кресла, а для того, чтобы быть единственной правящей партией, необходимо иметь 326.

В Великобритании пройдут парламентские выборы 8 июня

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