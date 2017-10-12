В Великобритании с ноября будут доступны похороны в космосе

Новости Великобритании. Британская компания Ascension Flights запускает первую внеземную похоронную службу, которая доставит прах человека в космос. Запуски будут начаты в ноябре.

Как сообщает The Independent, это позволит семья отправлять кремированные останки своего близкого человека в космос. Это будет стоить 795 фунтов или чуть больше 1000 долларов.

Служба будет длиться около 2,5 часов. Она будет снята на HD-камеру с высоким разрешением, чтобы семья и друзья могли с Земли наблюдать за происходящим и тем цветным облаком, которое образуется в результате этого процесса.

Фото: ascensionflights.com

Концепция разрабатывалась на протяжении пяти лет.

Соучредитель компании Крис Роуз отметил, что это идеальное окончание достойно прожитой жизни.

Крис Роуз:

Многие из космического поколения никогда в жизни не испытает настоящий полет в космос. В сущности, все мы – звездная пыль, поэтому это похоже на достойную дань уважения тем из нас, кто жил в космическую эру.

Проведение поминальной службы стало возможным через 60 лет после начала космической эры.