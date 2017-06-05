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В Великобритании за последние 70 дней полиция и спецслужбы раскрыли восемь террористических заговоров

05.06.2017 - 13:48

Новости Великобритании. В Великобритании отмечается беспрецедентный рост террористической угрозы. За последние 70 дней полиция и спецслужбы раскрыли восемь террористических заговоров. Однако экстремистам все же удалось осуществить три нападения. Причем в короткие сроки – за 2,5 месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последняя трагедия разыгралась в британской столице в ночь на воскресенье. Белый микроавтобус на высокой скорости буквально протаранил толпу пешеходов на Лондонском мосту. После этого террористы стали ножами беспорядочно резать прохожих. Смертельные ранения получили 7 человек. Медики борются за жизни раненых. В критическом состоянии более 20 пациентов.

В Великобритании за последние 70 дней полиция и спецслужбы раскрыли восемь террористических заговоров

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