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В Великобритании злоумышленник взял в заложники сотрудников боулинг-центра

23.10.2017 - 11:47

Новости Великобритания. В британском Нанитоне обезвредили вооруженного злоумышленника, взявшего в заложники сотрудников боулинг-центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После сообщения о ЧП к месту были направлены полицейские, профессиональные переговорщики, а также спасатели и пожарные расчеты. Территорию оцепили.

Позже выяснилось: в руках у правонарушителя – 2 человека. Спустя несколько часов пленников удалось освободить, а подозреваемого правоохранители взяли под стражу. Его доставили в участок для допроса. Пострадавших в результате инцидента нет.

В Великобритании злоумышленник взял в заложники сотрудников боулинг-центра

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