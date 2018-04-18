﻿ В весенней сессии МВФ примут участие Минфин, Минэкономики и Нацбанк Беларуси | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В весенней сессии МВФ примут участие Минфин, Минэкономики и Нацбанк Беларуси

18.04.2018 - 17:34

Новости Беларуси. Белорусская делегация направилась в Вашингтон для участия в весенней сессии Советов управляющих Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители министерств экономики и финансов, а также Национального банка Беларуси примут участие в общемировой дискуссии на темы дальнейшей судьбы экономики, финансовой стабильности и занятости на планете.

К слову, 17 апреля МВФ улучшил прогноз роста белорусской экономики в 2018 году. Ознакомиться с ним можно здесь.

В весенней сессии МВФ примут участие Минфин, Минэкономики и Нацбанк Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Максим Ермолович
Беларусь в 2012 году откажется от финансовой поддержки МВФ
МВФ улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018 году: ожидается, что ВВП вырастет на 2,8 %
МВФ улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2018 году: ожидается, что ВВП вырастет на 2,8 %
МВФ улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2017 году
МВФ улучшил прогноз по росту белорусской экономики в 2017 году
Миссия МВФ начнет работу в Беларуси 26 октября
Миссия МВФ начнет работу в Беларуси 26 октября
Миссия МВФ во главе с руководителем по Беларуси Питером Долманом 12 июня завершит работу в Минске
Миссия МВФ во главе с руководителем по Беларуси Питером Долманом 12 июня завершит работу в Минске
Миссия МВФ во главе с Питером Долманом начинает 5 июня работу в Беларуси
Миссия МВФ во главе с Питером Долманом начинает 5 июня работу в Беларуси
Беларусь примет участие в весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне
Беларусь примет участие в весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне
Александр Лукашенко встретился с главой миссии МВФ в Беларуси Питером Далманом
Александр Лукашенко встретился с главой миссии МВФ в Беларуси Питером Далманом
Все новости по теме МВФ в Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru