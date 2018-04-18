В весенней сессии МВФ примут участие Минфин, Минэкономики и Нацбанк Беларуси

Новости Беларуси. Белорусская делегация направилась в Вашингтон для участия в весенней сессии Советов управляющих Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители министерств экономики и финансов, а также Национального банка Беларуси примут участие в общемировой дискуссии на темы дальнейшей судьбы экономики, финансовой стабильности и занятости на планете.

К слову, 17 апреля МВФ улучшил прогноз роста белорусской экономики в 2018 году. Ознакомиться с ним можно здесь.