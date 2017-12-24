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В Вифлеем прибывают тысячи паломников: верующие готовятся встретить Рождество

24.12.2017 - 17:11

Новости Ближнего Востока. Тысячи паломников и туристов прибывают в Вифлеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они стремятся попасть на праздник в город, где, согласно церковному преданию, появился на свет Иисус Христос.

Наплыв верующих ожидают на всенощной мессе в церкви Рождества, что станет главным событием празднований. Поэтому меры безопасности усилены.

Также тысячи паломников устремляются на рождественское богослужение в соборе Святого Петра в Ватикане, которое проведет Папа Римский Франциск. Под звуки колоколов и органа понтифик обратится к прихожанам с посланием «Миру и граду».

В Вифлеем прибывают тысячи паломников: верующие готовятся встретить Рождество
В Вифлеем прибывают тысячи паломников, чтобы встретить Рождество
Фото. В Вифлеем прибывают тысячи паломников, чтобы встретить Рождество
В Вифлеем прибывают тысячи паломников, чтобы встретить Рождество
Фото. В Вифлеем прибывают тысячи паломников, чтобы встретить Рождество
В Вифлеем прибывают тысячи паломников, чтобы встретить Рождество
Фото. В Вифлеем прибывают тысячи паломников, чтобы встретить Рождество
В Вифлеем прибывают тысячи паломников, чтобы встретить Рождество
Фото. В Вифлеем прибывают тысячи паломников, чтобы встретить Рождество

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