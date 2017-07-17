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В Вилейском районе скоро запустят солнечную фотоэлектростанцию

17.07.2017 - 18:50

Новости Беларуси. Объект возводят на территории детского реабилитационно-оздоровительного центра «Надежда», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По рассчетам, станция полностью обеспечит учреждение собственной электроэнергией.

Татьяна Майсак, сотрудник детского реабилитационно-оздоровительного центра «Належда»:
Вода и тепловое обеспечение детского центра «Надежда» (обогрев) происходит за счет возобновляемых источников энергии. Для того, чтобы полностью перевести детский центр на потребление возобновляемых источников энергии, строится фотоэлектрическая станция. К строительству уже приступили, идет сборка модулей.

Все модули и вся станция была поставлена в рамках гуманитарного груза из Германии.

Строительство солнечной фотоэлектростанции завершат до конца месяца. Торжественно ее откроют на день рождения реабилитационно-оздоровительного центра в сентябре 2017 года.

В Вилейском районе скоро запустят солнечную фотоэлектростанцию
В Вилейском районе скоро запустят солнечную фотоэлектростанцию
Фото. В Вилейском районе скоро запустят солнечную фотоэлектростанцию
В Вилейском районе скоро запустят солнечную фотоэлектростанцию
Фото. В Вилейском районе скоро запустят солнечную фотоэлектростанцию

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