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В Вильнюсе нашли 9 мешков с человеческими останками

08.06.2017 - 09:23

Новости Литвы. Несколько мешков с человеческими останками обнаружили в Вильнюсе. Страшная находка была сделана на территории Старого города между жилыми домами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшая на вызов полиция подтвердила, что в девяти строительных пакетах находятся фрагменты костей. По предположениям правоохранителей, они были выкопаны и разложены в мешки два года назад во время проводимого тогда строительства. Специалисты проведут экспертизу останков и установят их возраст, а также причину смерти.

В Вильнюсе нашли мешки с человеческими останками

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