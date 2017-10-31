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В Витебской области без электричества остаются 7 населенных пунктов

31.10.2017 - 13:39

Новости Беларуси. Семь населенных пунктов остаются без электричества в Витебской области. Из-за сильного ветра в регионе была нарушена работа примерно сотни распределительных подстанций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате чего временный блэк-аут переживали жители сорока деревень и поселков. Оранжевый уровень опасности объявлен и на 21 октября. Порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду. Синоптики прогнозируют дожди, мокрый снег, а в ночные часы на дорогах гололедицу.

Как сообщает МЧС Беларуси, чрезвычайных ситуаций из-за непогоды не произошло. Тем временем ураган «Герварт» продолжил движение на Россию. Мощный циклон обрушился на Калининградскую область. Порывы ветра привели к многочисленным обрывам линий электропередачи. Кроме того, сутки регион поливали нескончаемые дожди. Городские улицы и пригород местами затоплены. С перебоями работает общественный транспорт, аэропорт Храброво. Напомним, ранее «Герварт» пронесся по Германии, Чехии, Австрии и Польше. Жертвами непогоды стали как минимум 6 человек.

В Витебской области без электричества остаются 7 населенных пунктов

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