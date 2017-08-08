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В Витебской области планируют собрать 800 тысяч тонн зерна

08.08.2017 - 09:35

Новости Беларуси. Горячая пора сейчас у белорусских аграриев. Все регионы страны активно участвуют в жатве. Витебская область позже всех включилась в уборочную кампанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Точечно к жатве приступали отдельные хозяйства еще неделю назад. А с началом массовой уборки – буквально за 2-3 последних дня – уже успели намолотить первую сотню тысяч тонн зерна. Не обошелся массовый старт и без праздника – «Зажинки» отметили в каждом районе области.

Тем временем, чтобы завершить уборочную, у витебских аграриев остается чуть меньше 2 недель. Сейчас уложиться в сроки позволяет и кадровое, и техническое оснащение. Заправлять комбайны сегодня тоже есть чем. В Витебскую область поступило свыше 8 тысяч тонн дизельного топлива за счет товарного кредита. Всего же на уборочную и сопутствующие работы необходимо 21 тысяча тонн солярки.

Юрий Почко, начальник отдела механизации Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:
В соответствии с распоряжением Президента направлено порядка 8 тысяч тонн топлива на уборочные работы. Плюс имеется договоренность с «Витебскоблнефтепродукты» на 7,6 тысяч тонн. Это покрывает полностью потребность хозяйств в топливе.

Ожидается, что вес каравая с северного региона страны превысит 800 тысяч тонн. Этому способствует и урожайность – 32 центнера с гектара, что существенно выше прошлогодних показателей.

В Витебской области планируют собрать 800 тысяч тонн зерна

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