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В Вооруженных Силах Беларуси 9 февраля пройдет церемония принятия присяги

09.02.2017 - 09:52

Новости Беларуси. 9 февраля несколько сотен военнообязанных примут присягу. 1500 бойцов призвали из запаса для проведения комплексной проверки белорусской армии.

Напомним, масштабные маневры начались 30 января. За это время разные подразделения столкнулись с нестандартными задачами, сложности прибавила и холодная погода. Например, накануне ночью десантники совершили марш, задействовав десятки единиц колесной техники и бронетранспортеров.

Прибыв на место назначения, голубые береты обустроили палаточный городок со всем необходимым, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Егвений Севостьянов, заместитель командира батальона:
Получили задачу на ведение разведывательно-боевых действий. Соответственно, осуществили марш в предназначенный район, сегодня утром его заняли и сейчас размещаемся, готовимся к дальнейшему выполнению задач.

Всего планируется проверить около 30 воинских частей и подразделений. Из запаса будет призвано 3 тысячи военнообязанных.

В Вооруженных Силах Беларуси 9 февраля пройдет церемония принятия присяги

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