В возрасте 94 лет умерла самая богатая женщина в мире

Новости мира. Скончалась самая богатая женщина мира – Лилиан Бетанкур. Ей было 94 года.

Состояние женщины оценивалось в 39,5 миллиардов долларов. Бетанкур была совладелицей французской косметической компании L'Oréal, которая досталась ей по наследству от отца. В общем списке богатейших людей планеты женщина занимала 14 место.

Теперь самой богатой женщиной в мире стала Элис Уолтон с состоянием 38,6 миллиарда долларов. Уолтон является наследницей создателя магазинной сети Wal-Mart.