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В возрасте 94 лет умерла самая богатая женщина в мире

22.09.2017 - 11:35

Новости мира. Скончалась самая богатая женщина мира – Лилиан Бетанкур. Ей было 94 года.

Состояние женщины оценивалось в 39,5 миллиардов долларов. Бетанкур была совладелицей французской косметической компании L'Oréal, которая досталась ей по наследству от отца. В общем списке богатейших людей планеты женщина занимала 14 место.

Теперь самой богатой женщиной в мире стала Элис Уолтон с состоянием 38,6 миллиарда долларов. Уолтон является наследницей создателя магазинной сети Wal-Mart.

В конце августа Forbes назвал имя самого богатого человека в мире, чье состояние оценено в 85 миллиардов долларов – здесь подробнее.

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