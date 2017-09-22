В возрасте 94 лет умерла самая богатая женщина в мире

Новости мира. Скончалась самая богатая женщина мира – Лилиан Бетанкур. Ей было 94 года.
Состояние женщины оценивалось в 39,5 миллиардов долларов. Бетанкур была совладелицей французской косметической компании L'Oréal, которая досталась ей по наследству от отца. В общем списке богатейших людей планеты женщина занимала 14 место.
Теперь самой богатой женщиной в мире стала Элис Уолтон с состоянием 38,6 миллиарда долларов. Уолтон является наследницей создателя магазинной сети Wal-Mart.
В конце августа Forbes назвал имя самого богатого человека в мире, чье состояние оценено в 85 миллиардов долларов – здесь подробнее.