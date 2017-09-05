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В выходные изменяется работа минского метрополитена в связи с празднованием Дня города

05.09.2017 - 08:21

Новости Беларуси. В выходные изменится график работы столичного метрополитена в связи с празднованием 950-летия Минска. Так, 9 сентября с 20.00 до 24.00 интервал движения поездов на обеих линиях сократится и составит три минуты. 10 сентября метро будет работать по графику воскресного дня, однако с 8:00 и до 17:00 интервал движения поездов – четыре минуты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если пассажиропоток в метрополитене увеличится, предусмотрен резерв по обеим линиям, который сможет оперативно подключится к перевозкам.

В выходные изменяется работа минского метрополитена в связи с празднованием Дня города

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