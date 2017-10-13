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В выходные возле «Чижовка-Арены» и в каждом районе Минска пройдут ярмарки

13.10.2017 - 10:13

Новости Беларуси. Масштабная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в эти выходные в столице. Она развернется на большой площадке перед «Чижовка-Ареной», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз свои торговые ряды там установят предприятия Минской области.

Здесь покупателям предложат свежие овощи и фрукты урожая 2017 года, мясную и молочную продукцию, рыбу, мед, кулинарные и кондитерские изделия. Обещают и непродовольственные товары по ценам производителей. Разнообразит ярмарку город мастеров, в котором ремесленники предложат изделия из соломы, текстиля и глины.

Кроме того, торговля сезонной продукцией будет организована в каждом районе Минска.

В выходные возле «Чижовка-Арены» и в каждом районе Минска пройдут ярмарки

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