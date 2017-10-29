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В Японии из-за тайфуна «Саола» отменили 53 авиарейса

29.10.2017 - 16:39

Новости Японии. На юге Японии бушует тайфун «Саола». Скорость ветра при порывах достигает 45 метров в секунду. Стихия привела к масштабным отключениям электричества. Без света остались по меньшей мере 18 тысяч жилых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Непогода также привела к отмене не менее полусотни внутренних рейсов. Неспокойно и на море. Высота волн может достигнуть в ближайшее время 8 метров. Возможен сход оползней. Сейчас «Саола» движется в восточном и северо-восточном направлении и не ослабевает.

В Японии из-за тайфуна «Саола» отменили 53 авиарейса

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