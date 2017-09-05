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В Японии мужчина сделал девушке предложение на мосту, получил согласие и на радостях сорвался вниз

05.09.2017 - 12:44

Новости Японии. Любовь до гроба. В Японии мужчина упал с моста и утонул – за минуту до падения он сделал девушке предложение руки и сердца, более того – она согласилась. На радостях новоиспеченный жених прыгнул через перила и поскользнулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел рано утром. Пара приехала на самую высокую точку моста Ирабу, дабы полюбоваться рассветом. Девушка сразу же позвонила в полицию, однако мужчину нашли лишь днем. В самой Японии эта история вызвала такой резонанс, что один из крупнейших телеканалов воссоздал версию случившегося на компьютере.

В Японии мужчина сделал девушке предложение на мосту, получил согласие и на радостях сорвался вниз

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