новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Японии мужчину сбил с ног сильный шквалистый ветер, он погиб на месте

05.08.2017 - 16:59

Новости Японии. На юг Японии обрушился мощный тайфун «Нору». Без света остались 14 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть и первая жертва – мужчину сбил с ног сильный шквалистый ветер, он погиб на месте. Многочисленные осадки сопровождаются ураганными порывами. Их скорость достигает 30 метров в секунду. Синоптики отмечают, таких интенсивных дождей здесь не было вот уже 50 лет.

Если стихия не изменит своего направления, то уже в скором времени она доберётся до основного японского острова Хонсю. Жители Токио готовятся к удару стихии.

В Японии мужчину сбил с ног сильный шквалистый ветер, он погиб на месте

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Тайфун «Сарика» разрушает Китай: скорость ветра достигает 160 км/ч (видеофакт)
Тайфун «Сарика» разрушает Китай: скорость ветра 160 км/ч (видеофакт)
Тайфун в Японии: эвакуированы более 130 тысяч жителей, главный аэропорт закрыт
Тайфун в Японии: эвакуированы более 130 тысяч жителей, главный аэропорт закрыт
Все новости по теме тайфун
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru