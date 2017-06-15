новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Японии приняли закон против подготовки терактов, несмотря на протесты оппозиции

15.06.2017 - 16:10

Новости Японии. Закон против подготовки терактов приняли в Японии. Антитеррористический документ поддержали большинством голосов на сессии верхней палаты парламента, несмотря на сопротивление оппозиции, которая считает изменения в законодательстве опасными из-за риска злоупотреблений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поправки принципиально меняют подход к наказаниям за преступления. Например, если сейчас под статью попадают люди только за совершенное преступление, то после принятия закона уголовная ответственность будет наступать и за подготовку теракта.

Особо рьяные протесты вызвало обсуждение пункта о сговоре. Теперь если в группе от двух человек и более хотя бы один ездил на место преступления и пытался собрать деньги на него, то уголовная ответственность наступает для всех членов группы, присутствовавших при обсуждении этих планов.

В Японии приняли закон против подготовки терактов, несмотря на протесты оппозиции

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: Kyodo
Впервые за 200 лет: парламент разрешил императору Японии Акихито отречься от престола
В Японии императору разрешили отречься от престола впервые за 200 лет
В Японии императору разрешили отречься от престола впервые за 200 лет
В Японии 11 марта проходят траурные церемонии в 6 годовщину трагедии на Фукусиме
В Японии 11 марта проходят траурные церемонии в 6 годовщину трагедии на Фукусиме
В японском городе Кавадзу на две недели раньше зацвели сакуры
В Японии работник кредитной компании устроил стрельбу на работе
В Японии работник кредитной компании устроил стрельбу на работе
Демографическая катастрофа в Японии: последствия моды на «асексуальность»
Демографическая катастрофа в Японии: последствия моды на «асексуальность»
Император Японии празднует 83-летие
Император Японии празднует 83-летие: поздравление монарху направил Александр Лукашенко
Япония увеличивает военные расходы: министерство обороны намерено получить свыше 50 миллиардов долларов
Япония увеличивает военные расходы: министерство обороны намерено получить свыше 50 миллиардов долларов
Все новости по теме Япония
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru