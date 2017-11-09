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В Японии тестируют роботов-помощников для Олимпиады-2020

09.11.2017 - 10:06

Новости Японии. В Японии начали тестировать роботов-помощников, которых задействуют в XXXII летних Олимпийских играх в Токио. Для эксперимента были выбраны пять роботов, разработанных крупнейшими азиатскими компаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главной их задачей стала помощь иностранным туристам.

К слову, с умными машинами можно будет пообщаться на четырех языках – японском, английском, китайском и корейском. В правительстве страны считают, что использование роботов во время игр покажет всему миру высокий уровень технологий. Напомним, XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Огонь Олимпиады-2020 в Токио может зажечь летающий автомобиль

В Японии тестируют роботов-помощников для Олимпиады-2020

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