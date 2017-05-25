В Японии в поезде были обнаружены гранаты: на время остановилось железнодорожное сообщение

Новости Японии. В Японии из-за гранат было остановлено железнодорожное сообщение. Инцидент произошел в префектуре Сайтама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщение об опасных предметах поступило в полицию от одного из пассажиров поезда. Во время поездки он успел разглядеть их рядом с путями на станции.

Правоохранители провели экстренную эвакуацию пассажиров и перекрыли движение поездов. К месту были вызваны саперы. Сейчас железнодорожное сообщение полностью восстановлено. Наличие близ путей взрывоопасных предметов полиция пока не подтвердила.