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В Японии в поезде были обнаружены гранаты: на время остановилось железнодорожное сообщение

25.05.2017 - 09:38

Новости Японии. В Японии из-за гранат было остановлено железнодорожное сообщение. Инцидент произошел в префектуре Сайтама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщение об опасных предметах поступило в полицию от одного из пассажиров поезда. Во время поездки он успел разглядеть их рядом с путями на станции.

Правоохранители провели экстренную эвакуацию пассажиров и перекрыли движение поездов. К месту были вызваны саперы. Сейчас железнодорожное сообщение полностью восстановлено. Наличие близ путей взрывоопасных предметов полиция пока не подтвердила.

В Японии в поезде были обнаружены гранаты: на время остановилось железнодорожное сообщение

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