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В Йемене от авиаудара по отелю погибли 60 человек

24.08.2017 - 10:12

Новости Йемена. Не менее 60 человек стали жертвами авиаудара, нанесенного арабской коалицией по столице Йемена. Около 13 доставлены в больницу с тяжелыми травмами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снаряды попали в небольшой отель, находящийся к северу от Саны, и буквально сравняли его с землей. Под обломками оказались десятки постояльцев. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы, однако надежды на то, что кто-то уцелел – практически нет.

По сведениям ООН, с начала гражданской войны в 2014 году в Йемене погибли 10 тысяч человек. Около 3 миллионов местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, вооруженный конфликт привел к гуманитарной катастрофе и крупнейшей в современной истории эпидемии холеры.

В Йемене от авиаудара по отелю погибли 60 человек

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