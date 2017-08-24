В Йемене от авиаудара по отелю погибли 60 человек

Новости Йемена. Не менее 60 человек стали жертвами авиаудара, нанесенного арабской коалицией по столице Йемена. Около 13 доставлены в больницу с тяжелыми травмами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снаряды попали в небольшой отель, находящийся к северу от Саны, и буквально сравняли его с землей. Под обломками оказались десятки постояльцев. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы, однако надежды на то, что кто-то уцелел – практически нет.

По сведениям ООН, с начала гражданской войны в 2014 году в Йемене погибли 10 тысяч человек. Около 3 миллионов местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, вооруженный конфликт привел к гуманитарной катастрофе и крупнейшей в современной истории эпидемии холеры.