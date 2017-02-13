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В закрытом режиме: суд над гимназистом, которого обвиняют в нападении на педагога, начнется 13 февраля в Минске

13.02.2017 - 09:12

Новости Беларуси. Суд над гимназистом, которого обвиняют в нападении на педагога в 74-ой столичной гимназии, начнется 13 февраля в Минске. Дело о покушении будет рассматривать Городской суд, заседание пройдет в закрытом режиме. Решение ограничить доступ прессы и общественности было принято в связи с возрастом обвиняемого.

Трагический инцидент в учебном заведении произошел в мае 2016 года. 15-летний подросток напал на учительницу русского языка и литературы, нанеся ей 17 ударов ножом. Женщина была госпитализирована, а девятиклассник задержан. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями Уголовного Кодекса, – «Покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенное с особой жестокостью», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд над гимназистом, которого обвиняют в нападении на педагога в 74-ой столичной гимназии, начнется 13 февраля в Минске

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