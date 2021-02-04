В зал доставили шесть обвиняемых. В Минске прошло предварительное судебное заседание по «делу Белгазпромбанка»
Новости Беларуси. Первое заседание по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка пройдет 17 февраля в суде Московского района Минска. Об этом стало известно 4 февраля в ходе предварительного заседания Верховного суда по этому уголовному делу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под конвоем в зал доставили шесть обвиняемых. Это пять бывших замов экс-председателя правления банка. Их обвиняют в получении крупных взяток. На скамье подсудимых также партнер Бабарико по серому бизнесу, учредитель нашумевшего «Активлизинга» Виктор Кобяк. Ему вменяется дача взятки в крупном размере.
Все присутствующие полностью признали свою вину и ранее заключили досудебные соглашения о сотрудничестве со следствием. 4 февраля фигуранты подтвердили, что подписали их добровольно и в присутствии адвокатов. Выполнение всех условий также подтвердил прокурор: обвиняемые оказывали содействие расследованию и вернули доход, полученный преступным путем.
Отметим, что основного фигуранта дела в зале суда сегодня не было. Напомним, Виктор Бабарико обвиняется в организации преступной схемы, получении крупных взяток и отмывании денег. По итогам заседания суд оставил прежней меру пресечения для всех обвиняемых.
Суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнётся 17 февраля
Новости Беларуси. Суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка начнется 17 февраля. Такая информация озвучена по итогам предварительного судебного заседания, которое прошло 4 февраля в суде Московского района Минска. Об этом сообщает БЕЛТА.
Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере. Шесть других бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка и одновременно заместителей Бабарико обвиняются в получении взяток в особо крупном размере организованной группой. Уголовное преследование осуществляется и в отношении совладельца и руководителя ООО «Активлизинг» за дачу взятки должностным лицам Белгазпромбанка в крупном размере на сумму не менее 2,5 миллиона долларов.
При расследовании установлено, что Бабарико, будучи председателем правления Белгазпромбанка, с целью систематического получения незаконных денежных вознаграждений от коммерческих организаций создал из числа своих заместителей организованную группу.
Данная группа с 1 января 2004 года по 11 июня 2020 года, действуя в интересах ООО «Марконстрой», ООО «Приватлизинг» (ранее – ООО «Агентство по торговле в рассрочку»), ООО «Системы обработки информации», ООО «Правовой диалог» (ранее – ООО «Белторгтехнологии») и ООО «Активлизинг», незаконно получала от представителей названных коммерческих организаций денежные средства на сумму не менее Br 30 млн 491 тыс. Материальные ценности передавались исключительно в связи с занимаемым должностным положением за выполнение в интересах дающего взятку и представляемых им лиц определенных действий, а также благоприятное решение вопросов, входящих в служебную компетенцию.
Продолжая преступную деятельность, Виктор Бабарико с 10 ноября по 27 декабря 2018 года для придания правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, заведомо полученными преступным путем, совершил финансовые операции по приобретению расположенных в Минске двух капитальных строений на сумму свыше Br 1 млн и другого имущества.
Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Бабарико, признали полностью.