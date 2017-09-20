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В заповеднике Кении сняли на камеру пару белых жирафов

20.09.2017 - 10:42

Новости Кении. В одном из заповедников Кении удалось снять на камеру пару белых жирафов. Это были мать с ребенком, вышедшие на прогулку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой окрас у животных говорит об особом заболевании крови, которое считается явным недостатком для животных, ведь в таком случае они теряют преимущества своей обычной защитной окраски и могут легко стать мишенью для хищников. К тому же, многие зоозащитики опасаются, что такие редкие экземпляры могут представлять интерес и для браконьеров, поэтому призывают не сообщать о местонахождении животных.

В заповеднике Кении сняли на камеру пару белых жирафов
В заповеднике Кении сняли на камеру пару белых жирафов.
Фото. В заповеднике Кении сняли на камеру пару белых жирафов.
В заповеднике Кении сняли на камеру пару белых жирафов.
Фото. В заповеднике Кении сняли на камеру пару белых жирафов.

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