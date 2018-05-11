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«В жаркую погоду рыба себя плохо чувствует за счет большой температуры воды». Рыбак – о признаках хорошей ловли

11.05.2018 - 10:49

Юлия Самусенко, корреспондент:
Пока майское солнышко готовится согревать белорусов в выходные, «О погоде и не только» поговорим с рыбаком.

Как рыба ведёт себя в жаркую погоду?

Иван Мазовка, рыбак:
В жаркую погоду рыба себя плохо чувствует за счет большой температуры воды.

Как рыба ловится в дождь?

Иван Мазовка:
Определённые виды рыб очень любят дождь. Рыба, которая кормится с поверхности, когда дождь идёт и потом проходит, с деревьев, нависающих над водой, смывается дождем много насекомых, которых они и подбирают.

По каким погодным признакам можно определить, что рыба будет хорошо клевать? Какой прогноз погоды на выходные в Беларуси? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

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Изображение использовано в качестве иллюстрации.
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