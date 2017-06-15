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В ЖЭУ Минска 15 июня проходят дни открытых дверей

15.06.2017 - 09:31

Новости Беларуси. С вопросами и предложениями. Столичные коммунальщики 15 июня проведут день открытых дверей. Он пройдет одновременно во всех ЖЭУ города с 9.00 до 13.00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В это время минчане смогут получить ответы на вопросы о техническом содержании и эксплуатации жилфонда, о капитальном ремонте, благоустройстве дворовых территорий и по другим темам.

Подобные встречи проходят не впервые и уже доказали свою эффективность. Как правило, именно такой тесный контакт помогает устранить недочеты гораздо быстрее, эффективнее и с меньшими затратами.

В ЖЭУ Минска 15 июня проходят дни открытых дверей

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