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В жилом доме в Париже обезвредили мощную бомбу из газовых баллонов

03.10.2017 - 17:31

Новости Франции. В жилом доме Парижа обезвредили мощное взрывное устройство. Правоохранителей вызвал один из жильцов, который заметил на первом этаже подозрительные газовые баллоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшие специалисты установили: к устройству был прикреплен дистанционный взрыватель, который приводится в действие с помощью мобильного телефона. Саперам удалось разминировать самодельную бомбу. Теперь ведутся поиски пятерых человек, предположительно причастных к ее изготовлению. Один из них известен спецслужбам как радикальный исламист.

В жилом доме в Париже обезвредили мощную бомбу из газовых баллонов

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