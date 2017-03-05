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В Жлобинском районе в поисках марихуаны правоохранители обнаружили дома у мужчины еще и арсенал оружия

05.03.2017 - 13:35

Новости Беларуси. Боевой арсенал выявлен в Жлобинском районе. Оружие и боеприпасы нашли правоохранители во время обыска в доме жителя деревни Нива. Правда, искали они марихуану. Наркотик также был найден в жилище 23-летнего парня.

В результате в список изъятого попали: гранаты, патроны, штыки от винтовок, фрагменты снарядов с тротилом и другое оружие времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Катерина Родионова, официальный представитель управления внутренних дел Гомельского облисполкома:
Молодой человек показал и рассказал сотрудникам милиции, где хранятся иные боеприпасы, а также указал на территорию за пределами домовладения, где он закопал фрагменты авиационных мин. Все обнаруженные находки правоохранителями были переданы для проведения специальных экспертиз.

По словам коллекционера, экспонаты он собирал на соседнем поле, где в прошлом веке гремели ожесточенные бои. Помимо прочего милиционеры изъяли два пистолета и самодельные ножи.

Оружие и боеприпасы

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