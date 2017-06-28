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В Жодино из окна 4 этажа выпал ребенок: мальчик ночью искал маму

28.06.2017 - 18:10

Новости Беларуси. Трагическоий случай в Жодино. Из окна 4 этажа выпал 5-летний ребенок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это произошло ночью, около трех часов. По данным правоохранителей малыш был один дома, мать отсутствовала. Он проснулся, стал звать маму, открыл форточку и выпал. Его крики услышали люди, они же и вызвали милицию. Можно только представить себе, как испугался этот мальчик. Сейчас он с тяжелыми травмами в больнице.

Евгений Сачек, официальный представитель Управления внутренних дел Миноблисполкома:
В настоящее время ребенок находится в детской больнице. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные переломы и ушибы. Состояние здоровья стабильное. Ранее эта семья (ни ребенок, ни мать) в поле зрения правоохранительных органов не попадали как лица, находящиеся в социально опасном положении. Может быть рассмотрена такая мера, как изъятие ребенка из семьи.

В Жодино из окна 4 этажа выпал ребенок: мальчик ночью искал маму

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