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Вакансии из всех центров занятости Беларуси собраны на портале Минтруда

07.04.2017 - 19:07

Новости Беларуси. Работу белорусы ищут через службы занятости, знакомых, Интернет. Куда ещё можно обратиться, рассказали в программе «Открытый разговор».

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
У нас есть ещё агентства по найму, которые ищут работников на разные предприятия. Плюс у нас есть ещё на сайте Министерства труда и социальной защиты раздел «Ищу работу». И там в ежедневном режиме обновляется информация о вакансиях, которые поступают из всех центров занятости по всем районам нашей страны.

Работа в Беларуси – кто нужен нанимателям и чего хотят соискатели?

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