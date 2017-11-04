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Вакансии работы в Интернете: как определить, где обманывают?

04.11.2017 - 16:57

Новости Беларуси. Как проверить добросовестность нанимателя на дистанционную работу онлайн, выясняли в программе «Открытый разговор».

Илона Парафенюк, главный правовой инспектор труда Республиканского комитета Белхимпрофсоюза:
Человек, который хочет устроиться на работу по Интернету, он может посмотреть в Интернете отзывы об этой организации. Также он может обратиться в государственный орган, который регистрировал эту организацию.

Людмила Шерснева, юрист-лицензиат, эксперт по трудовому праву:
Обычно недобросовестные наниматели указывают крайне расплывчатый функционал, указывают зарплату, которая, например, намного превышает зарплату, действующую на рынке для данной какой-то должности, профессии.

Если же, всё-таки, удаётся попасть на собеседование, нужно особенно обращать внимание на так называемые анкеты соискателей.

Потому что бывали случаи, когда недобросовестные наниматели в анкетах интересуются имуществом соискателей, имуществом его родственников, какие машины зарегистрированы. То есть, интересуются теми вещами, которые, в принципе, не относятся к профессиональной компетенции соискателя.   

Работа онлайн на дому: «Открытый разговор»

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