Вакцинация от коронавируса в Беларуси: где записаться, кому не стоит делать и как вести себя после? Рассказывает врач
Новости Беларуси. С первых чисел апреля в минских поликлиниках проводится массовая вакцинация против коронавирусной инфекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Какова ситуация сейчас – хватает ли вакцин, много ли желающих? Есть ли очередь и как быстро можно сделать эту прививку от вируса? На эти и другие вопросы ответила главный врач 39-й минской поликлиники Ольга Есманчик.
Евгений Поболовец, СТВ:
С первых чисел апреля уже началась массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. Какова ситуация сейчас – хватает ли вакцин, есть ли очереди и как быстро можно вакцинироваться?
Какими вакцинами сейчас прививают в Беларуси и как можно записаться?
Ольга Есманчик, главный врач 39-й городской поликлиники Минска:
Сегодня каждая поликлиника столицы и регионов получила в достаточном количестве вакцину как отечественного розлива – на «Белмедпрепаратах» «Спутник V», – так и российской еще есть незначительное количество доз и остатки вакцины, произведенной в Китайской Народной Республике.
Читайте также:
В апреле в Беларуси произведут ещё до 500 тысяч доз вакцины «Спутник V»
В мире сделали около 780 млн прививок от коронавируса
Гендиректор «Белмедпрепаратов»: в планах на апрель производство пяти серий «Спутник V» количеством до 500 тысяч доз
Очереди в каждой поликлинике сформировались в зависимости от структуры и от количественного состава населения. Еще в марте (конец февраля – март) был запущен процесс записи пациентов на вакцинацию от COVID. Это осуществлялось либо посредством интернет-сайта поликлиники, когда пациент мог зайти, высказать свое желание вакцинироваться либо не вакцинироваться и оставить свой контактный телефон для того, чтобы в последующем могли связаться медработники с ним. С другой стороны, любое лицо, которое не обладает возможностью контакта с интернет-ресурсами организаций, – они приходили в поликлиники и могли записаться в журнале либо в очереди, что они хотят вакцинироваться от COVID.
Сегодня в каждой поликлинике такая очередь уже начала разбираться. Пациентов, желающих привиться, приглашают на прием к врачу общей практики либо к врачу-терапевту для того, чтобы осуществить осмотр пациента, и затем – процесс вакцинации.
Как быстро можно сделать прививку?
Евгений Поболовец:
Для понимания. Если я сегодня принял решение вакцинироваться, сколько времени пройдет с момента принятия решения до момента вакцинирования?
Ольга Есманчик:
Ваша задача будет обратиться в свою поликлинику по месту фактического проживания, высказать свое желание. Вас запишут. В принципе, если у вас противопоказаний нет, и вы сейчас находитесь в поликлинике, как показывает практика, каждая поликлиника может сегодня после осмотра врача осуществить вакцинацию против COVID. Но вы должны помнить о том, что повторная вакцинация – а все вакцины, которые имеются сегодня в республике двухкомпонентные – повторная встреча с врачом и введение второго компонента будут осуществлены через 21 день.
Не более 100 человек в день. В 37-й поликлинике Минска показали, как проходит вакцинация от коронавируса
Кому врачи не рекомендуют вакцинироваться?
Евгений Поболовец:
Давайте подробнее поговорим о противопоказаниях. Какие есть и в каких случаях вакцинирование не рекомендуется?
Ольга Есманчик:
В первую очередь мы ограничиваем процесс вакцинации у пациентов, которые перенесли инфекцию COVID 3-6 месяцев [назад – прим. ред]. Это дифференцируется в зависимости от тяжести протекания COVID-инфекции у пациента и решается совместно с лечащим врачом, который наблюдал пациента в период COVID.
С другой стороны, лица, которые в настоящее время переболели респираторными инфекциями, какими-то пневмониями, инфекциями верхних дыхательных путей, тоже подлежат вакцинации. Рассматривается процесс их вакцинации спустя 2-4 недели после перенесенного обострения либо острого состояния по верхним дыхательным путям.
«Чешуёй покрылись, хвост вырос или нет?» Главврач 1-й больницы Минска рассказал, зачем вёл онлайн-дневник
Пациентам, которые имеют хронические заболевания на стадии неполной компенсации либо декомпенсации, в настоящее время мы не проводим вакцинацию. Но лица, у которых хронические заболевания находятся в стадии стойкой ремиссии, подлежат вакцинации.
Сегодня возрастных ограничений взрослого населения по вакцинации нет. То есть мы вакцинируем пациентов от 18 лет и старше.
Почему важно, чтобы привились как можно больше людей?
Евгений Поболовец:
Почему необходима вакцинация?
Ольга Есманчик:
В первую очередь, чтобы защитить самого себя, свое ближайшее окружение, родных и близких, с которыми проживаешь. Потому что мы наблюдаем семейные очаги, где после заболевания одного из членов семьи возникает заболевание и у остальных членов семьи. Когда в квартире проживают четыре, шесть человек и лица возрастные, соответственно, даже развитие местной реакции либо небольшого субфебрилитета после введения вакцины значительно легче и проще, чем находиться неделю в стационаре с температурой – 10-14 либо 20 дней. Соответственно, в первую очередь мы защищаем как себя, так и близких и родных.
И, конечно же, мы говорим о том, что формируется коллективный иммунитет, который позволит снизить в последующем нагрузку на систему здравоохранения и обеспечивать медицинскую помощь по различным специальностям, направлениям – то, в чем мы были ограничены в 2020 году.
После вакцинации нужно носить маску и соблюдать дистанцию?
Евгений Поболовец:
Если я прошел обе стадии вакцинации, после этого насколько уменьшается вероятность того, что я заболею COVID-19? Я смогу смело везде ходить без маски, не соблюдая дистанцию – мне уже ничего не страшно?
Ольга Есманчик:
Мы говорим о том, что вероятность заболевания значительно снижается. В процентном соотношении я вам сказать не смогу, потому что это будет все-таки ответная реакция организма индивидуально. Но вероятность заболевания либо тяжелых случаев COVID-инфекции значительно ниже. Это, я бы сказала, примерно так же, как с вакцинацией против гриппа. Мы говорим, что не даем стопроцентной гарантии, что вы не заболеете гриппом после вакцинации. Но мы говорим о том, что если и заболеваем, то осложненных либо тяжелых случаев течения заболевания будет значительно меньше.
«Так привычнее. Просто дышать легче». Как в магазинах Гродно соблюдают противовирусные меры?
Точно так же с COVID-инфекцией. Мы все равно не можем сказать населению, что если вы привились, то, пожалуйста, не носите маски, не соблюдайте дистанцию, посещайте все места. Все-таки система здравоохранения, мы, медицинские работники, просим соблюдать дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты в таком, как положено по инструкции производителя, временном промежутке. Ну и, соответственно, беречь себя и своих родных.
«Так привычнее. Просто дышать легче». Как в магазинах Гродно соблюдают противовирусные меры?
Новости Беларуси. Санэпидслужба проверяет, как соблюдаются антиковидные нормы в торговых объектах, ведь именно в таких многолюдных местах, говорят эпидемиологи, коронавирус наиболее часто передается от человека к человеку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, если все противоэпидемиологические предписания соблюдены, то бояться нечего.
Но так ли все происходит на самом деле, увидела Галина Буро.
Марина Руфкина, заведующая отделением Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Да, дезсредство есть, рекомендации есть обработки. Отлично, хорошо.
Если театр начинается с вешалки, то магазин в современных реалиях – с антисептика. А еще с информации о коронавирусе, одноразовых перчаток и ярких напоминаний об обязательном ношении маски. Второй пункт в борьбе с COVID – пыль, ее особенно любят вирусы.
– Корзины чистые, а вот контактные поверхности, за которые люди берутся, для хранения ячейки – смотрите, пыль, крошки, остатки. Значит, не протираете периодически.
– Протираем.
– А как пыль осталась, если протираете?
Чистота – залог здоровья, а вот залог чистоты – уборка. Ее в период пандемии надо проводить чаще. Ведь магазин – одно из самых многолюдных мест в любом городе, а значит, забота о здоровье покупателя во главе торгового угла. Разметка для дистанцирования на кассе обязательна. Ее покупатели здесь вроде бы соблюдают. А все ли исполняет продавец?
– Есть перчатки.
– Одна только пара?
– Нет, три.
– Три пары только на весь рабочий день?
– Ну, не на весь рабочий...
– А если порвется?
Специалисты санслужбы проверяют и наличие масок у продавцов, и спецодежды, и проведение ежедневного контроля за самочувствием работников. В борьбе с коронавирусом не бывает мелочей.
– А антисептик для обработки рук у вас?
– Вот.
– Он антивирусный или бактериальный?
– Бактериальное средство.
– А мы обрабатываем от чего?
Елена Ковалевская, заведующая магазином:
Стараемся. И будем учитывать все замечания, которые мы сегодня получили.
Несмотря на огрехи, в целом магазины антиковидные правила соблюдают. Гораздо сложнее с некоторыми покупателями.
Галина Буро, корреспондент:
Обязательный масочный режим в Беларуси действует уже полгода. Его ввели во время второй волны коронавируса, и до сих пор обязательное ношение повязок в общественных местах никто не отменял. Для кого-то уже стало делом привычки зайти в магазин и надеть маску, а кто-то рано расслабился.
– Забыли надеть?
– Забыл.
– Нет, пожалуйста, надевайте, будьте в маске, берегите себя.
Обслуживать покупателей без маски магазину запрещено, за это штраф. Но некоторые все же придумали лайфхак – маска вроде есть, но она на подбородке.
– Ну вы же знаете, что надо на носу носить маску?
– Ну… так привычнее. Просто дышать легче.
– Но она же тогда не защищает.
– Ну, ничего страшного.
На этой фразе логика покинула чат. А нос над маской и ныне там. Продавцы рассказывают: бывает, доходит до споров.
Елена Отмахова, продавец-консультант:
Мы их просим, а они: «Я не хочу, я не буду надевать».
– Но обязательный масочный режим.
– Обязательный. А они говорят, что нет, это просто по желанию клиентов.
Доходит порой до абсурда: проще вступить в бессмысленную дискуссию, не думая о том, а вдруг именно он и есть тот самый бессимптомный больной, который случайно может заразить окружающих?
«Они думают, что уже ничего не может случиться». Как соблюдают антиковидные нормы в торговых объектах Гродненской области?
Белорусские медики констатируют: началась третья волна коронавируса, а с ней усилят и контроль за антиковидыми мерами. Специалисты санэпидслужбы с начала апреля проверили больше 230 объектов торговли Гродненской области. Нарушения в 75 %. Если за несколько дней не исправили – штраф или даже приостановление деятельности. Таких предписаний уже вынесено полсотни.
Читайте также:
«По всей республике идёт рост заболеваемости». Из-за коронавируса в Минске вводят дополнительные меры профилактики
Дмитрий Шевцов: коронавирусная инфекция не уйдёт, она останется с человечеством навсегда
На море летом лететь или не лететь? Мнение главврача 1-й больницы Минска