Валентин Семеняко: наша задача при подготовке нового проекта Конституции – учесть все замечания
Новости Беларуси. 2 октября открывается осенняя сессия парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как отразилась нынешняя ситуация на работе депутатов и готов ли парламент стать площадкой для диалога? Какой парламентарии видят новую Конституцию и резонансные законопроекты предстоящей сессии?
Об этом и не только – в интервью с председателем Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Валентином Семеняко.
Ирина Мартьянова, СТВ:
С чего начнут работать депутаты и вообще основные или резонансные законопроекты, которые вы планируете взять в работу?
Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Среди тех законопроектов, которые имеют ключевое общественно-политическое значение, я бы назвал законопроект о даче согласия на назначение Романа Александровича Головченко премьер-министром Республики Беларусь. Также планируется, что в этой сессии депутаты рассмотрят программу действия правительства на следующую пятилетку. Традиционно будет обсуждаться проект бюджета республики на 2021 год. Есть целый ряд, целый блок законопроектов, который касается регулирования экономики. Есть целый ряд законопроектов, который касается регулирования социальной сферы, и так далее.
Ирина Мартьянова:
Я знаю, что как минимум пять законопроектов находятся в работе, которых действительно ждут люди. Например, законопроект «О торговле и общественном питании». Что там меняется: ассортиментный перечень, режим работы магазинов?
Планируется отменить ассортиментный перечень, расширить права торговых организаций по установлению режима своей работы
Валентин Семеняко:
Что касается закона «О торговле и общественном питании», там планируется целый ряд нововведений, этот закон пойдет во втором чтении, как, кстати, и еще 24 законопроекта. В частности, планируется отменить ассортиментный перечень, расширить права торговых организаций по установлению режима своей работы.
Ирина Мартьянова:
То есть магазины смогут устанавливать режимы работы самостоятельно? Сейчас их кто-то к этому обязывает?
Валентин Семеняко:
Конечно. Ассортиментный перечень они согласовывают со своей вышестоящей организацией, если это касается торговой организации, а режим работы согласовывается органами местной власти.
Ирина Мартьянова:
Обязательный ассортиментный перечень так мешает магазинам?
Валентин Семеняко:
Это атавизм, который остался еще с советских времен, и он несколько сдерживает соотношение спроса и предложения, я бы сказал так.
Ирина Мартьянова:
Депутаты будут работать над законопроектом «О правах инвалидов». Там какие изменения ожидаются?
Валентин Семеняко:
Направлен прежде всего на расширение прав этой категории граждан. Там вводится понятие «ассистент инвалида», будут увеличены сроки переосвидетельствования на предмет установления инвалидности. И самое главное, что он расширяет возможности граждан с инвалидностью по их социализации и по их участию в общественной жизни, узаконивается квотирование их рабочих мест и так далее.
Ирина Мартьянова:
Квотирование рабочих мест – это значит, что на каждом предприятии обязательно должны быть места?
Валентин Семеняко:
Необязательно на каждом. Местные исполнительные органы будут определять предприятия, виды работ, занятости для инвалидов.
Ирина Мартьянова:
Нашумевший КоАП. Расскажите, как шла работа с людьми. Я знаю, что вы работали в регионах и около 80 % предложений, которые вы внесли в этот документ, были приняты. Так ли это?
Главный принцип – все законы должны быть от жизни, должны быть от людей
Валентин Семеняко:
Все депутаты Палаты представителей – на первом этапе – они в регионах, в своих округах советовались, собирали предложения с мест. В частности, у меня было два круглых стола, в Слониме и в Зельве, с заинтересованными, с практиками по данным вопросам. Мы выработали там порядка 30 предложений, которые были затем обсуждены на нашей Постоянной комиссии и внесены в профильную комиссию для того, чтобы они вошли уже в проект Кодекса. Большинство из них и вошло. Следует сказать, что главный принцип – все законы должны быть от жизни, должны быть от людей. Нельзя быть практиком во всех отраслях.
Ирина Мартьянова:
Вообще что волнует людей? Вы же в межсессионный период с ними работаете?
Валентин Семеняко:
Вы знаете, в отличие от столицы на местах людей волнуют насущные вопросы: уборка урожая, сев озимых, благоустройство территорий, работа учреждений образования, учреждений здравоохранения. Люди обращаются на прием к депутату со своими какими-то частными вопросами. Для меня очень важно то, чтобы законы и законопроекты, которые готовятся в Палате, проходили такую общественную экспертизу на местах, чтобы люди, предварительно ознакомившись с ними, высказали свои замечания. И тогда в Палате уже можно их аргументированно обсуждать их со специалистами.
Ирина Мартьянова:
Ваша комиссия занимается в том числе и государственным строительством. Наверняка предстоящая реформа Конституции – это тоже часть вашей работы. Как складываются дела сейчас в этом направлении?
Мы работаем с регионами и обсуждаем, какие проблемы конституционного плана волнуют людей
Валентин Семеняко:
Если говорить о работе депутатов, то, опять-таки, в настоящий момент мы работаем с регионами и обсуждаем, какие проблемы конституционного плана волнуют людей. Я скажу, для моего округа наиболее актуально административное деление, наиболее актуальны вопросы избирательной кампании, дискуссионным является вопрос депутатов сельских Советов: нужны они, не нужны. Многие говорят, что они плохо работают или вообще формально работают.
Ирина Мартьянова:
А они нужны?
Валентин Семеняко:
Моя точка зрения, что они нужны, потому что они являются инструментом взаимосвязи председателя сельского Совета с местным населением, особенно в условиях отдаленности населенных пунктов, их малонаселенности и так далее.
Ирина Мартьянова:
По сути, об этом и Президент говорит – об усилении власти на местах. Об этом и будет идти речь в предстоящих изменениях в Конституции?
Валентин Семеняко:
Совершенно верно, анонсировано Президентом это. Собственно говоря, это востребовано с мест: повышение компетентности, повышение полномочий местных распорядительных и законодательных органов, чтобы местные проблемы, локальные проблемы они могли решать теми инструментами, которые имеются у них, и чтобы этот инструментарий был расширен. И вот наша задача, депутатов, при подготовке нового проекта Конституции – как раз учесть все замечания, саккумулировать их, изучить и потом внести, учесть при разработке основного закона нашей страны.
Дмитрий Шевцов: «Мы должны давать больше возможностей и ответственности населению через местные советы»
Новости Беларуси. В студии программы «Неделя. P.S.» главврач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов.
Любое Всебелорусское народное собрание – это уже апогей, это уже выработанные критерии
Юлия Бешанова, СТВ:
В 90-е годы Всебелорусское народное собрание стало органом, который смог консолидировать общество. Насколько это была новая для нас форма общения с народом?
Дмитрий Шевцов, главврач 1-й городской клинической больницы Минска:
Всегда есть долгий подготовительный период. Любое Всебелорусское народное собрание – это уже апогей, это уже выработанные критерии, которые доносятся до того большинства, которое присутствует, которое есть на Всебелорусском народном собрании, и уже потом утверждается. В 1996 году была выбрана новая жизнь, новый вектор развития страны, фундаментальный. Когда был создан двухпалатный парламент, когда мы пришли к президентской республике, когда было четко структурировано, что есть парламент, который состоит из двух палат (одна, которая занимается законотворческой деятельностью, и Совет Республики, который помимо законотворческой деятельности, еще занимается основами местного самоуправления). Здесь четко даны направления развития страны, по которым мы сейчас и живем. И все последующие народные собрания они уже не вносили каких-то фундаментальных изменений в политическую жизнь нашей страны. Они давали вектор экономического, внешне- и внутриполитического развития.
Самое главное – позиция депутата и желание работать для людей
Дмитрий Шевцов:
Мы должны понимать, что народные депутаты. Но от названия суть не меняется. Самое главное – позиция депутата и желание работать для людей. На любом уровне. Если мы берем от районных советов, городских и выше до самого высокого парламентского звена, все зависит от желания принести какие-то свои идеи помочь населению, которое за него проголосовало, и заниматься непосредственно своей работой. Ежедневно и постоянно. Конечно, с одной стороны, часть депутатов выбирается по тому округу, где они живут, но если мы берем в рамках большого города, здесь я не вижу никаких больших проблем. Есть опыт Советского Союза, когда в БССР выбирались депутатами люди, которые фактически, наверное, никогда и не были в Республике Беларусь, поэтому самое главное – активность. И та конституционная реформа, которая назрела, о которой Президент говорит уже очень давно – это не сиюминутное.
Юлия Бешанова:
А время ли сейчас переписывать Конституцию?
Конституционная реформа, конечно, назрела, на самом деле время трактует какие-то серьезные изменения
Дмитрий Шевцов:
Время всегда непростое. Мы живем в таких внешнеполитических условиях. XXI век начался, он отличается абсолютно кардинально от XX века тем, что спираль эволюции настолько закручивается, события настолько быстро и концентрированно происходят, что мы не можем не меняться, не подстраиваться, не перестраиваться под внешний мир в том числе. Посмотрите, какие внешнеполитические события у наших соседей. И Украина, и Франция, и США, и Китай, и везде. Не зря мы говорим о многополярности, о нашей внешней политике. И сейчас понятия «политика» и «экономика» связаны неразрывно. Это две руки.
Мы прекрасно понимаем, что там, куда идет политика, следом за ней идет и экономика, потому что мы развиваемся, мы выходим, осваиваем все больше и больше внешние рынки. Мы про эти вещи мало говорим, но если посмотреть на нашу активность на внешнеполитических рынках, где мы уже освоили и Африку, и страны Латинской Америки, и Океанию, и другие. Мы везде представлены, нас знают, нашу продукцию. И что такое Республика Беларусь уже ни у кого не вызывает никаких сомнений. Конституционная реформа, конечно, назрела, на самом деле время трактует какие-то серьезные изменения. И поэтому Президент еще два года точно тому назад говорил, сейчас пришло время, когда мы должны выбрать, наверное, какой-то более правильный путь развития нашей страны.
Юлия Бешанова:
Поговорим об изменениях в избирательном законодательстве. Какие изменения нужно вносить?
Дмитрий Шевцов:
Сейчас активно обсуждается вопрос внесения изменений в саму избирательную систему, избирательный процесс. Сейчас у нас мажоритарная система. Очень сильно и серьезно дискутируется вопрос либо о смешанной, либо о партийной системе. Из большинства партий у нас жизнеспособных не так много. Я думаю, что здесь «улица с двусторонним движением». Если мы подойдем к тому, что у нас будет смешанная система, когда будет человек выбираться и от округа, и от партий, то жизнь покажет настоящую жизнеспособность партий. Либо она уйдет в небытие и ее просто не будет, либо она пройдет этап самосознания, апгрейда и будет уже совсем по-другому работать, это тоже очень важно. Эти моменты сейчас обсуждаются. Я думаю, мы придем к новому этапу в этом направлении. Мы должны давать больше возможностей и ответственности населению через местные советы. Мы видим, что хотя есть много претензий, у нас очень социально ориентированное государство. Мы должны двигаться не в сторону уменьшения, мы должны сделать так, чтобы не допустить социального иждивения. Мы видим, что такие вещи иногда тоже бывают. И когда мы дадим возможность и ответственность – этот вектор тоже немного изменится.
Если нет своей идеологии, то придет другая
Юлия Бешанова:
Идеология зачастую воспринимается негативно.
Петр Петровский об идеологии государства: «Не получится как в 50-е годы, когда собирались почитать политинформацию»
Дмитрий Шевцов:
Я бы не сказал, что это как-то так отождествляется. Идеология – это идея, сама цель внутреннего мировосприятия, мироощущения, она была всегда и она всегда будет. Если нет своей идеологии, то придет другая.
Юлия Бешанова:
На прошлом Всебелорусском народном собрании работала прямая линия. Белорусы могли обратиться с самыми разными вопросами. Насколько эта форма работает? Как можно вовлечь еще большее количество белорусов, ведь на этом собрании будут 2-2,5 тысячи человек? Как его сделать действительно народным и общенациональным?
Здесь тоже должна быть своя идеология, и мы должны ее продвигать, в том числе в интернете, чтобы люди видели альтернативную, правильную точку зрения
Дмитрий Шевцов:
Горячие линии очень актуальны. Две с половиной – пять тысяч на первом собрании – это же делегаты от народа, трудовых коллективов. Кого делегируют, он и представляет этот вопрос. Не обязательно каждый должен подготовить свой вопрос, высказаться. Но если есть у человека, который не смог стать делегатом, свой внутренний посыл – конечно, он может связаться, для этого есть модераторы, которые будут вопросы структурировать и направлять по разным каналам. Но связь эта обязательно должна присутствовать.
Мы сейчас понимаем, что все-таки мир поменялся, мир больше уходит в киберпространство. Этими площадками мы не можем пренебрегать. Мы должны развивать это направление в соцсетях, в интернете на различных порталах. Вся молодежь сидит в интернете, мы это прекрасно видим. Везде, если есть какая-то минута, с телефона или с еще какого-то устройства. Люди читают социальные сети, люди общаются, выискивают какую-то информацию. И зачастую эта информация подается специально искаженной. Поэтому здесь тоже должна быть своя идеология, и мы должны ее продвигать, в том числе в интернете, чтобы люди видели альтернативную, правильную точку зрения. Во главе угла должна быть государственная идеология.