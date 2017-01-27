новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Валерий Малашко назначен министром здравоохранения Беларуси

27.01.2017 - 16:11

Новости Беларуси. Ряд кадровых решений принял Президент. Так, Александр Лукашенко назначил Валерия Малашко министром здравоохранения Беларуси. До этого он возглавлял Министерство труда и социальной защиты и пришел на эту должность не так давно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Президент, кандидатов на пост министра здравоохранения было много – всего полтора десятка человек. Но учитывая высокий авторитет Валерия Малашко, глава государства принял такое решение. За него высказались и коллеги-медики. Впрочем, Александр Лукашенко иронично подчеркнул, что в этом назначении есть и его вина.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Я не хочу сказать, что должность министра труда у нас какая-то второстепенная, но, согласитесь, должность министра здравоохранения в любой стране наиважнейшая, потому что это связано со здоровьем целой нации, нашего населения. Мне пришлось выбирать: или же согласиться с тем, что было, или же, назначая нового министра здравоохранения, отступить от своего самолюбия, признав, что Малашко нужнее в качестве министра здравоохранения.

Валерий Малашко назначен министром здравоохранения Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Александр Лукашенко согласовал назначение ряда первых заместителей, замминистров и руководителей райисполкомов
Александр Лукашенко согласовал назначение ряда первых заместителей, замминистров и руководителей райисполкомов
Новый председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо представлен руководящему составу
Новый председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо представлен руководящему составу
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Президент назначил председателем Госпогранкомитета Анатолия Лаппо
На должность заместителя премьер-министра Александр Лукашенко назначил Василия Жарко
На должность заместителя премьер-министра Александр Лукашенко назначил Василия Жарко
Леонид Мальцев освобожден от должности председателя ГПК
Леонид Мальцев освобожден от должности председателя ГПК
Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений
Новые лица в Администрации Президента Беларуси: обновление, оптимизация и дебюрократизация
Преданные государству люди: с каким настроем примется за работу новое руководство Администрации Президента
Преданные государству люди: с каким настроем примется за работу новое руководство Администрации Президента
Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений
Александр Лукашенко: мы должны поднять на небывалую доселе высоту независимой Беларуси статус госслужащего
Все новости по теме Отставки и назначения в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru