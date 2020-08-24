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«Ваша судьба будет зависеть от вас». Дмитрий Пиневич назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения

24.08.2020 - 13:49

Новости Беларуси. 24 августа глава государства принял кадровое решение. Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Дмитрий Пиневич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

До настоящего времени он занимал должность первого заместителя министра здравоохранения. К слову, во время пандемии COVID-19 Дмитрий Пиневич отвечал за организацию соответствующей работы в Минске. Сегодня глава государства попросил его не забывать и о других болезнях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Слушайте, люди же болеют и сердечно-сосудистыми, и онкологией, и астма никуда не ушла, и многие другие заболевания. Надо это не забывать. А то люди обижаются, как будто у нас сегодня только коронавирус. Коронавирус в общей массе не лидирующая позиция, не первое место по заболеваемости, есть другие болезни. Поэтому я убедительно прошу обратить на это внимание.

Ну а дальнейшая, Дмитрий Леонидович, (я говорю откровенно, по-мужски) ваша судьба будет зависеть от вас. Чуть-чуть от Натальи Ивановны, поскольку она никуда не уходит, она будет работать и поддерживать, помогать вам, если это нужно будет.

Напомним, должность министра здравоохранения стала вакантна накануне. Прежний руководитель ведомства Владимир Караник был назначен председателем Гродненского облисполкома.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Дмитрий Пиневич
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Дмитрий Пиневич будет исполнять обязанности министра здравоохранения Беларуси

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Новости Беларуси. Дмитрий Пиневич назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Беларуси. Соответствующее решение 24 августа принял глава государства Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

До настоящего времени Дмитрий Пиневич работал в должности первого заместителя министра здравоохранения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Министр здравоохранения направлен в Гродненскую область и начал там работу. Сегодня он должен быть здесь, чтобы передать дела и вернуться после обеда в Гродно. Естественно, свято место пусто не бывает. Поэтому исполнять обязанности, Дмитрий Леонидович, будете вы. Вы (председатель Совета Республики и уполномоченный Президента по городу Минску Наталья Кочанова – прим. ред) головой за это отвечаете, вы вносили эту кандидатуру. Правда, не одна, другие поддерживали. Но вы ответственная по Минску.

Ну а дальнейшая, Дмитрий Леонидович, ваша судьба будет зависеть от вас. Чуть-чуть от Натальи Ивановны, поскольку она никуда не уходит, она будет работать и поддерживать, помогать вам, если это нужно будет.

Напомним, прежний министр здравоохранения Владимир Караник был назначен председателем Гродненского облисполкома. Как жители Гродно восприняли эту новость – читайте здесь.