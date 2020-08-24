«Ваша судьба будет зависеть от вас». Дмитрий Пиневич назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения
Новости Беларуси. 24 августа глава государства принял кадровое решение. Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Дмитрий Пиневич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До настоящего времени он занимал должность первого заместителя министра здравоохранения. К слову, во время пандемии COVID-19 Дмитрий Пиневич отвечал за организацию соответствующей работы в Минске. Сегодня глава государства попросил его не забывать и о других болезнях.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Слушайте, люди же болеют и сердечно-сосудистыми, и онкологией, и астма никуда не ушла, и многие другие заболевания. Надо это не забывать. А то люди обижаются, как будто у нас сегодня только коронавирус. Коронавирус в общей массе не лидирующая позиция, не первое место по заболеваемости, есть другие болезни. Поэтому я убедительно прошу обратить на это внимание.
Ну а дальнейшая, Дмитрий Леонидович, (я говорю откровенно, по-мужски) ваша судьба будет зависеть от вас. Чуть-чуть от Натальи Ивановны, поскольку она никуда не уходит, она будет работать и поддерживать, помогать вам, если это нужно будет.
Напомним, должность министра здравоохранения стала вакантна накануне. Прежний руководитель ведомства Владимир Караник был назначен председателем Гродненского облисполкома.
Дмитрий Пиневич будет исполнять обязанности министра здравоохранения Беларуси
Новости Беларуси. Дмитрий Пиневич назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Беларуси. Соответствующее решение 24 августа принял глава государства Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
До настоящего времени Дмитрий Пиневич работал в должности первого заместителя министра здравоохранения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Министр здравоохранения направлен в Гродненскую область и начал там работу. Сегодня он должен быть здесь, чтобы передать дела и вернуться после обеда в Гродно. Естественно, свято место пусто не бывает. Поэтому исполнять обязанности, Дмитрий Леонидович, будете вы. Вы (председатель Совета Республики и уполномоченный Президента по городу Минску Наталья Кочанова – прим. ред) головой за это отвечаете, вы вносили эту кандидатуру. Правда, не одна, другие поддерживали. Но вы ответственная по Минску.
Ну а дальнейшая, Дмитрий Леонидович, ваша судьба будет зависеть от вас. Чуть-чуть от Натальи Ивановны, поскольку она никуда не уходит, она будет работать и поддерживать, помогать вам, если это нужно будет.
Напомним, прежний министр здравоохранения Владимир Караник был назначен председателем Гродненского облисполкома. Как жители Гродно восприняли эту новость – читайте здесь.