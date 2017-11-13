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Василевский о женской сборной Беларуси по теннису: «Это единый сплоченный кулак, который может разгромить любого соперника»

13.11.2017 - 13:26

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Александр Василевский – экс-капитан сборной Республики Беларусь в матче Кубка Дэвиса.

Александр, вы хорошо знакомы с нашими теннисистками. У каждой своя манера игры, свой характер, при этом не самый простой. Если в целом взять белорусскую команду, в чем ее индивидуальность по сравнению, например, с нашими соперницами – американками?

Александр Василевский, экс-капитан сборной Республики Беларусь в матче Кубка Дэвиса:
Если брать нашу команду, можно сказать, что каждый игрок – индивидуальность. У каждого есть своя изюминка, свои сильные стороны. Но когда речь заходит о командной игре, это единый сплоченный кулак, который может, как мы убедились, разгромить практически любого соперника.

Василевский о женской сборной Беларуси по теннису: «Это единый сплоченный кулак, который может разгромить любого соперника»

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