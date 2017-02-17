новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Василий Герасимов проводит прием граждан в Бресте: к чиновнику пришли около 40 человек

17.02.2017 - 16:32

Новости Беларуси. Восьмой час продолжается прием граждан в Бресте. Здесь с жителями региона общается помощник Президента – главный инспектор по Брестской области Василий Герасимов. На прием записались около 40 человек.

Больше всего волнуют темы трудоустройства и распределения молодых специалистов. Некоторые обращения требуют более глубокого анализа. Ими будут заниматься в ближайшее время на местном уровне.

Впрочем, как отметили в Администрации Президента, такая форма работы людьми станет традиционной. Задать персональный вопрос, поделиться своими проблемами с чиновниками можно будет и в будущем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Герасимов проводит прием граждан в Бресте: к чиновнику пришли около 40 человек

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Максим Рыженков проводит прием граждан в Рогачеве
Трудоустройство, земельные вопросы и нормы Декрета № 3: Максим Рыженков проводит прием граждан в Рогачеве
Ивьевский райисполком
Максим Рыженков: призвать людей платить налоги – основная цель декрета о социальном иждивенчестве
Минск
Диалог белорусов и представителей Администрации Президента: в стране продолжают работать мобильные приемные
Мониторинговая группа Администрации Президента будет систематически проверять работу властей регионов с обращениями белорусов
Мониторинговая группа Администрации Президента будет систематически проверять работу властей регионов с обращениями белорусов
Наталья Кочанова: Президент чётко поставил задачу о необходимости более серьёзной работы по отношению к гражданам
Наталья Кочанова: Президент чётко поставил задачу о необходимости более серьёзной работы с гражданами
Выездной прием с Александром Позняком в Витебске длился 5,5 часов
Выездной прием с Александром Позняком в Витебске длился 5,5 часов
Наталья Кочанова: будем проводить приемы по личным вопросам, чтобы видеть, как идет работа на местах
Наталья Кочанова: будем проводить приемы по личным вопросам, чтобы видеть, как идет работа на местах
У нас неформальная ситуация, нужно разобраться: встречу по Декрету №3 с минчанами проводит Александр Якобсон
У нас неформальная ситуация, нужно разобраться: встречу по Декрету №3 с минчанами проводит Александр Якобсон
Все новости по теме Прием граждан
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru