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Василий Жарко об отстранении абитуриентов от ЦТ: приходят с мобильными телефонами, наушниками, шпаргалками

21.06.2017 - 14:12

Новости Беларуси. От написания Централизованного тестирования уже отстранено 33 человека. Основная причина – наличие шпаргалок у абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ход ЦТ прокомментировал сегодня вице-премьер Беларуси Василий Жарко. В большинстве случаев – по статистике – молодые люди списывали намеренно.

Напомним, период написания тестов проходит свой экватор. Впереди – испытания по иностранному языку, химии, физике, всемирной и истории Беларуси, а также географии.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Организаторы дважды предупреждают оставить мобильные телефоны, оставить все ненужное. За 5 минут за раздачи материала опять предупреждают. К сожалению, многие абитуриенты не понимают, что нарушают. Кто-то приходит с мобильными телефонами, кто-то приходит с наушниками, кто-то со шпаргалками. Есть пару обращений родителей, чтобы разрешили придти в резервный день на пересдачу.

Отметим, в случае наличия жалоб от абитуриентов будет проведен дополнительный анализ тестов на соответствие школьной программе. Результаты же первого ЦТ (а это испытание по белорусскому языку) объявят 22 июня.

Василий Жарко об отстранении абитуриентов от ЦТ: приходят с мобильными телефонами, наушниками, шпаргалками

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