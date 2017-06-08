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Василий Жарко: правила поступления в ВУЗы могут измениться исходя из результатов вступительной кампании

08.06.2017 - 23:22

Новости Беларуси. Правила поступления в ВУЗы могут измениться по результатам нынешней вступительной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщил сегодня вице-премьер Василий Жарко на заседании государственной комиссии по контролю за вступительными испытаниями. Так задания ЦТ сверят на соответствие программе средней школы.

Оценке подвергнут и балльную шкалу.

Специально созданная комиссия будет следить, чтобы абитуриенты были в равных условиях, а вступительная компания прошла максимально прозрачно.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Анализ глубокий проведем результатов вступительной кампании текущего года. Будут, наверное, обращения родителей и абитуриентов. Мы внесем конкретные предложения. Основная задача нашей государственной комиссии –

дать равные права и сделать так, чтобы абитуриент был подготовлен учиться в вузе.

Также рассматривается возможность введения бесплатного или льготного пробного тестирования.

Напомню, ЦТ начинается уже 12 июня с экзамена по белорусскому языку.

Василий Жарко: правила поступления в ВУЗы могут измениться исходя из результатов вступительной кампании

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