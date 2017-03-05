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Важнейшее культурное событие Беларуси: все наследие Франциска Скорины объединят в одном издании

05.03.2017 - 13:27

Новости Беларуси. Все наследие Франциска Скорины объединят в одном издании. Сотрудники Национальной библиотеки совместно с коллегами из музеев и архивов других стран работают над масштабным проектом. Его цель – не только сохранить историческую память, но и показать, насколько глубоким было влияние белорусского первопечатника на культуру того времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Республики Беларусь:
Гэта будзе вельмi важны знакавы праект. Мы паспрабуем сабраць кнiгi Францыска Скарыны, якiя захоўваюцца сення ў Расii, Польшчы, Украiне, лiтаральна ў Беларусi, Лiтве, у Славенii, у Чэхii, Германіі, Велiкабрытанii, iншых краiнах, i паказаць iх праз адно выданне, паказаць вось гэту сусветную спадчыну Скарыны.

Выход издания в свет будет посвящен 500-летию белорусского книгопечатания и обещает стать одним из важнейших культурных событием страны.

Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Республики Беларусь

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