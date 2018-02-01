﻿ Важник о минских парковках: «Вся центральная часть должна быть безальтернативно платной» | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

Важник о минских парковках: «Вся центральная часть должна быть безальтернативно платной»

01.02.2018 - 16:55

Новости Беларуси. О парковках в Минске говорили в программе «Большой город».

Олег Степанюк, ведущий:
Я прочитал такую информацию, что в 2018 году в три раза увеличится количество платных парковок. Как будет развиваться эта система?

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Город планирует довести её до 25 тысяч мест. По-простому говоря, внутри второго кольца. То есть, вся центральная часть должна быть безальтернативно платной.

И это происходит не потому, что город хочет заработать деньги.

Как раз, обратная ситуация. Не стоят того эти деньги, чтобы их таким образом собирать. Не такой масштаб этого. Но главным является – сдержать, поставить экономическую альтернативу: приехать в центр и заплатить за парковку, или поставить автомобиль до того и приехать на общественном транспорте.

Дороги и парковки Минска – проблемы и решения: «Большой город»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Важник о платном въезде в центр Минска: «Альтернатива – платно, когда «пруха» идет, и ты создаёшь «пруху» своим присутствием»
Юрий Важник: «Проспект Независимости, параллельно ему – Немига, Ульяновская – огромный поток. А перпендикулярно где тот поток?»
«Центр Минска – это река. Река автомобилей: проспект Независимости, на котором движется 6 тысяч автомобилей в час – огромный поток»
Почему затруднено движение на проспекте Дзержинского?
Почему затруднено движение на проспекте Дзержинского?
Экономить 30 % электроэнергии: зачем и где будут модернизировать фонари на минских проспектах
Экономить 30 % электроэнергии: зачем и где будут модернизировать фонари на минских проспектах
Транспортники взялись за наболевшую проблему выезда из города со стороны «Каменной горки»
Транспортники взялись решать проблему выезда из города со стороны «Каменной горки»
Почему на некоторых минских светофорах отключили таймеры
Почему на некоторых минских светофорах отключили таймеры
Движение по переулку Веснинка приостановлено, остановку 91 автобуса перенесут
Движение по переулку Веснинка приостановлено, остановку 91 автобуса перенесут
Все новости по теме Улицы Минска
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru