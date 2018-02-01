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Важник о платном въезде в центр Минска: «Альтернатива – платно, когда «пруха» идет, и ты создаёшь «пруху» своим присутствием»

01.02.2018 - 16:59

Новости Беларуси. Об организации автомобильного движения в Минске говорили в программе «Большой город».

Олег Степанюк, ведущий:
А есть такая идея, допустим, сделать въезд в центр платным?


Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Это может быть, и я бы рассматривал его под другим, чуть в другом контексте. То есть, люди воспринимают это: «Вот будет стоять камера, за камеру проехал – деньги неумолимо». Я бы рассматривал в другом: готовы ли Вы, что в час пик въезд в определённую зону будет стоить определённые деньги?

Всё остальное время – бесплатно.

Вот выберите. Опять перед человеком альтернатива: платно, когда «пруха» идет, и ты создаёшь «пруху» своим присутствием. Или же ты экономишь и меняешь немножко свои планы. Эта система, в этом случае, позволяет в полтора раза снизить пик, в зависимости от тарифа и так далее. Мы просто в городе получаем своего рода такие регуляторы.

Дороги и парковки Минска – проблемы и решения: «Большой город»

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