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Важник о возможном ограничении скорости до 50 км/час: «Это – символ гуманистического отношения к людям»

31.01.2018 - 01:16

Новости Беларуси. О возможном введении лимита скорости в населённых пунктах Беларуси говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Всего две страны в Европе. Украина в этом году перешла на 50. Две страны в Европе – это мы и Россия держат 60. Это не столько разговор…

В городе больше 35 – среднюю скорость сообщения – не достигнешь.

Это – символ, символ аккуратного, доброго, гуманистического отношения к людям. К пешеходам, потому что незащищённые участники дорожного движения в Минске – это 60% погибших. Это – старые люди, пожилые люди, дети и так далее.

Егор Хрусталёв, ведущий:
Правильно ли я понимаю, что Вы, как раз, один из тех, кто инициирует это предложение по ограничению?

Юрий Важник:
Это вдогонку. То есть, надо исправить ситуацию. Сделать, как во всём мире, нормальном цивилизованном мире. 60 км/час – это, скорее всего, бравада. Мы хотим ехать быстрее, чем… Но все, каждый, кто попадает в ДТП, вот не дай Бог никому, они все рассчитывали на свои силы, на свои возможности.

А 60 и 50 – это просто иной уровень.

Ещё одна важная вещь есть, кстати, для управления скорости: в Швеции существуют дороги, которые называются 30-50-70-90-110. Это, своего рода, ступеньки, равномерные ступеньки, которые характеризуют качество дорожной среды. Да, категория дороги «30»: всё понятно. Там будут искусственные неровности и так далее. Категория дороги «70» – значит, там пешехода не должно быть, ни в коем случае! Вот построение такой системы – это уже даже не надо наука. Во всём мире эту науку прошли. Надо просто – естественно и спокойно – перейти к этому делу.

Обстановка на дорогах Беларуси: «Что происходит»

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