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«Важно, чтобы женщины научились себя уважать. И своего мужчину воспринимали уважительно. А не – человека на час»

06.10.2017 - 22:45

Новости Беларуси. Совет женщинам в программе «Большой завтрак» дала председатель ОО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля».

Вера Сердюк, председатель ОО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»:
Очень важно, чтобы наши женщины научились себя уважать. Ценить себя и своего ребёнка, как наследника своего рода, наследника её ДНК, носителя. И своего мужчину, партнёра воспринимали тоже очень уважительно. А не просто – человека на час, который поможет заткнуть какие-то бреши психологические, или в материальных проблемах её…

А, как человека, достойного того, чтобы от него родить ребёнка.

А не убивать малыша просто потому, что он тебе не понравился, или это какой-то случайный мужчина в твоей жизни. 

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