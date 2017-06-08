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Вдохнуть глоток свободы: в Гомеле в десятый раз состоялась премьера международного проекта «Спектакль в тюрьме»

08.06.2017 - 19:37

Новости Беларуси. Закрытый показ. В Гомеле состоялась очередная премьера международного проекта «Спектакль в тюрьме».

10 юбилейную постановку по пьесе Николая Коляды «Бабы-Шанель» при полном аншлаге показали на профессиональной сцене областного драмтеатра.

Все роли исполнили осуждённые Исправительной колонии №4, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сцене философское рассуждение об одиночестве и цене человеческой жизни.

Драматический фарс «Бабы Шанель» – это история о том, как мало мы знаем друг друга. Общий срок лишения свободы у этой театральной труппы около 80 лет.

Но время на сцене – как глоток свободы, возможность жить полноценной жизнью.

На сцене и жизнь и слёзы и любовь Все как у классика. Нынешний спектакль 10 юбилейный для проекта, за это время мечту «Стать актрисой» реализовали ни много ни мало 75 женщин.


Бессменный главный режиссёр проекта Алексей Бычков сетует на текучку актёрского состава: за год труппа обновилась наполовину, но при этом он не скрывает радости за каждую свою актрису.

Алексей Бычков, режиссёр проекта:
Те, кто освобождается, я держу с ними связи. Мы перезваниваемся, я слежу за их судьбами. Вот выпуск первый, который у меня был,

молодая женщина – 26 лет тогда ей было, мать 4 детей сейчас, вторая – мать троих детей.


После премьеры театральная труппа лишится ведущей актрисы.

Буквально вчера суд вынес решение о переводе Елены Лахиной на вольное поселение. 

Елена Лахина, участница проекта, осуждённая исправительной колонии №4:
Я чувствую, что во мне многое изменилось. Первые три спектакля у меня были главные роли, и все мои героини были лучше меня, у каждой я чему-то училась.


Театр на службе исправительной системы страны уже без малого полтора десятка лет. Вслед за Гомелем опыт уже переняли в исправительных колониях Речицы и Мозыря.

В 2016 году состоялись премьеры сразу трёх спектаклей. 

Вдохнуть глоток свободы: в Гомеле в 10-й раз состоялась премьера международного проекта «Спектакль в тюрьме»

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