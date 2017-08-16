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Веб-камера в центре столицы, сайт администрации и соцсети: новые информационные площадки презентовали в Минске

16.08.2017 - 22:29

Новости Беларуси. Новые информационные площадки презентовали в Центральном районе Минска 16 августа. Среди них – обновленный сайт администрации, собственное печатное издание и ресурсы в соцсетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это поможет горожанам как можно быстрее получить ответы на вопросы, которые касаются сферы образования и здравоохранения, ЖКХ и торговли. На интерактивной площадке 16 августа также продемонстрировали тренды разработки районного портала. На сайте Центрального района Минска также – круглосуточная веб-трансляция из самого центра столицы. Камера установлена на крыше новой высотки на проспекте Победителей.

Игорь Бузовский, глава администрации Центрального района:
Мы получали оперативную информацию, когда необходимо было работать при сходе ливневых дождей, когда были подтопления, когда нам по соцсетям давали быстро информацию. Получали информацию мы через гражданские контакты, которые сегодня у нас есть, через социальные сети. Мы сработали очень быстро – в течение 2 дней эти сложные проблемы были решены.

С новыми информационными площадками 16 августа познакомились сотни горожан. Они также могли высказать свои пожелания по совершенствованию работы районных коммуникаций. Если пилотный проект себя оправдает, этот опыт распространят по всей столице.

Веб-камера в центре столицы, сайт администрации и соцсети: новые информационные площадки презентовали в Минске
Новые информационные площадки презентовали в Минске
Фото. Новые информационные площадки презентовали в Минске
Новые информационные площадки презентовали в Минске
Фото. Новые информационные площадки презентовали в Минске

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