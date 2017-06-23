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«Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» отроются 23 июня в Несвиже

23.06.2017 - 10:23

Новости Беларуси. В стиле лучших европейский традиций. «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» в восьмой раз собирают гостей в Несвиже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из самых значительных событий театрального сезона откроется 23 июня уникальным концертом «Белорусский классицизм». В программе первого дня также признанный шедевром хореографии балет «Жизель, или Вилисы».

Традиционный праздник классической музыки и высокого искусства продлится три дня. 24 июня во внутреннем дворике замка разгорятся нешуточные сицилийские страсти: зрители увидят оперу Пьетро Масканьи «Сельская честь». А завершится фестиваль грандиозным «Радзивилловским балом».

«Вечера Большого театра в замке Радзивиллов» отроются 23 июня в Несвиже

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