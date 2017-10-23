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Ведущая СТВ о домашнем насилии: «Давайте прислушаемся, что происходит за стенкой. И не будем безразличными»

23.10.2017 - 21:13

Новости Беларуси. Проблему домашнего насилия обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Наталья Надольская, телеведущая СТВ:
Давайте начнём с малого: давайте прислушаемся, что происходит за стенкой у каждого в доме. И не будем безразличными к людям, которые живут рядом.

Даже, если мы с ними лично не знакомы.

Манифесты, программы, законы – конечно, всё это должно быть, но, самое главное – это быть неравнодушными к близким людям. К тем же родственникам. Поймите, женщина, которая оказалась в такой ситуации – она может не понимать, что происходит. Поэтому, если Вы – подруга, сестра, мать, – очень важно иногда сделать первый шаг и сказать:  «Что-то неправильное в твоей жизни происходит». И, возможно, это будет началом той плохой истории, которая закончится.     

Насилие в семье: «Что происходит»

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