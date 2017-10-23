Ведущая СТВ о насилии в семье: «Его вечером выпускают. И ты опять в этом. И тебе с этим жить»

Наталья Надольская, телеведущая СТВ:

Зачем тебе подруги, зачем тебе ходить на работу? Мы едем в машине: «Почему ты смотришь в окно? На кого ты смотришь? Кого ты хочешь там увидеть?

Мне хватило жизненного опыта понять, что это надо заканчивать.

От упрёков до принуждения. То, что её муж – тиран, Наталья Надольская поняла спустя полгода после свадьбы. Это теперь у известной телеведущей – любимая работа и счастливая семья.

Но события тех лет до сих пор вызывают страх.

Наталья Надольская, телеведущая СТВ:

У нас была ситуация дома. Как потасовка. И я очень сильно громко закричала. И надо отдать должное – наши соседи вызвали милицию. Его забрали в участок. Потом ещё одна важная ситуация – писать заявление на собственного мужа. Я тоже написала заявление. Но это не играло никакого значения, это – бесполезно. Его вечером выпускают. И ты опять в этом.

И тебе с этим жить.

Опыт нашей героини, к сожалению, привычен для многих. В Беларуси каждая третья женщина сталкивается с насилием в семье. И эти цифры – общемировые. Только за лёгкие побои близких людей каждый год в стране составляют 25 тысяч протоколов. Большинство правонарушителей – мужчины.

Татьяна Рудова распознать ту самую точку невозврата не смогла. Или – не хотела.

Из-за её сожителя милиция в доме – частый гость.



На мужчину уже заводили уголовное дело.

За покушение на убийство мужчина попал в ЛТП.

Тогда наша героиня просила оправдать того, кто чуть не лишил её жизни. Вот и сейчас – кажется – берёт вину на себя.

Татьяна Рудова:

Это от меня исходит то, что я начинаю придираться: не так сделал, не туда поставил, вот это не так. Это всё исходит от меня.

Капризный характер

Впрочем, в этой истории есть и третий. Алкоголь – неизменный спутник всех ссор этой пары.

А ещё – деньги. Которые после каждой пенсии женщина и её сожитель пытаются поделить поровну.

Константин Новиков, участковый инспектор милиции Ленинского РУВД г. Минска:

Уже на протяжении 3 лет в данной семье семейно-бытовые конфликты. Женщина, с одной стороны, жалеет, с другой стороны, постоянно вызывает на него сотрудников милиции.

Состоит он у нас на профилактическом учёте.

С ним постоянно беседуем, но, когда выпивает, не осознаёт, что делает, не понимает, вообще, всю серьёзность ситуации.

А это – «горячая линия» для пострадавших от домашнего насилия.

Единственный национальный сервис для тех, кто оказался в тисках «абьюза». За 5 лет здесь приняли более 10 тысяч звонков. И большинство из них – от женщин, которые отчаялись доказывать, что на них подняли руку.

Анна Коршун, руководитель общенациональной «горячей линии» для пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801:

У нас в стране до сих пор нет специализированного закона о предотвращении домашнего насилия. К агрессору, в большинстве случаев, применяется административная ответственность. Это может быть штраф, который ложится тяжким бременем на бюджет семьи. А, чаще всего, на плечи самой женщины.

То есть, мало того, что она пострадала, так женщине ещё приходится выплачивать штраф.



Психологи констатируют: если в семье случился акт насилия – отношения в паре уже не восстановить. Впрочем, категоричному мнению противоречит статистика. Согласно ей женщины, всё же, стараются сохранить брак: только каждая третья жертва «абьюза» обращается за помощью.

Екатерина Холод, психолог:

У нас женщины очень любят жалеть мужчин. Например, мужчин-алкоголиков. Важно понимать, что, если по отношению к женщине насилие уже совершается, то, что бы ты до этого не делала, как бы ты не провоцировала, ты, всё равно, не заслужила физической агрессии в свой адрес.

Даже, если изменила.



Замалчивание насилия в семье может длиться годами. И быть обусловлено десятками факторов: деньги, характер, статус, любовь. Именно в этом, возможно, и есть ухищрённая уловка насильника. Которую, в своё время, сумела распознать наша первая героиня. Этого Наталья Надольская желает и тем, кто знает, что нужно делать. Но почему-то бездействует.

Наталья Надольская, телеведущая СТВ:

Сколько бы времени Вы не были в браке – год, десять лет, если приходит осознание – лучше начинать действовать.

Чем раньше, тем лучше.

То есть, не сводить к мысли: «Мы притрёмся, приживёмся. Зато он деньги зарабатывает». Понимаете, от психологического до физического насилия, вообще, нет границ. Это – просто вопрос времени.